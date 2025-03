Katz, Hamas deve capire che regole del gioco sono cambiate

agenzia

'Non smettiamo di combattere fino al ritorno di tutti i rapiti'

TEL AVIV, 18 MAR – “Hamas deve capire che le regole del gioco sono cambiate: non smetteremo di combattere finché tutti i rapiti non saranno tornati e ogni minaccia per i residenti del sud del Paese non sarà rimossa”. Lo ha detto il ministro della Difesa Israel Katz che ha visitato la base aerea di Tel Nof dopo l’attacco dell’aeronautica militare alla Striscia di Gaza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA