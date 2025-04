Katz, nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza

agenzia

'Uno degli strumenti principali per fare pressione su Hamas'

ROMA, 16 APR – Il ministro della Difesa Israel Katz chiarisce che Israele non ha alcuna intenzione di riprendere gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza in questa fase. “Come ho detto nella mia dichiarazione, la politica di Israele è chiara e nessun aiuto umanitario entrerà a Gaza”, ha affermato, come riporta il Times of Israel. Katz afferma che impedire l’ingresso degli aiuti a Gaza è “uno degli strumenti principali” utilizzati per fare pressione su Hamas, “oltre alle altre misure che Israele sta adottando”. “Nella realtà attuale, nessuno porterà aiuti umanitari a Gaza e nessuno si prepara a farlo”, afferma.

