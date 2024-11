Katz, ‘nessun cessate il fuoco in Libano fino a obiettivi’

agenzia

Nuovo ministro della Difesa incontra lo stato maggiore dell'Idf

ROMA, 11 NOV – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che “non ci sarà alcun cessate il fuoco” con Hezbollah in Libano “finché non saranno raggiunti gli obiettivi della guerra”. Stamattina il neo ministro degli Esteri Gideon Saar aveva invece parlato di “alcuni progressi” in tal senso. Nel corso di un primo incontro con lo stato maggiore dell’esercito, sulla guerra a Gaza Katz ha affermato che l’obiettivo più importante è il rilascio degli ostaggi: “Faremo di tutto per riportarli a casa e garantire la sconfitta di Hamas”.

