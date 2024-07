Katz, sabotaggio ferrovie Francia opera asse del male Iran

agenzia

Ministro Israele: 'Avevo avvisato, prendere altre misure'

TEL AVIV, 26 LUG – Il sabotaggio alle linee ferroviarie dell’Alta Velocità in Francia “è stata programmata ed eseguita sotto l’influenza dell’asse del male dell’Iran e dell’islam radicale”. Lo ha detto il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ricordando di “aver avvisato questa settimana la sua controparte francese Stephan Sejourne in base a informazione di Israele che l’Iran stava programmando attacchi terroristici contro la delegazione israeliana e tutti i partecipanti alle Olimpiadi. Devono essere assunte crescenti misure preventive per sventare i loro attacchi”. “Il mondo libero deve fermare l’Iran ora, prima che sia troppo tardi”.

