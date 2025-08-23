agenzia
Kellogg a Kiev per celebrare anniversario indipendenza Ucraina
Il rappresentante speciale di Trump atteso oggi nella capitale
ROMA, 23 AGO – L’inviato speciale di Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg, è atteso per oggi a Kiev, dove è prevista la sua partecipazione a una serie di cerimonie dedicate al 34/o anniversario dell’Indipendenza dell’Ucraina. Lo riferisce la Reuters citata da Rbc Ukraine. “Discuterà anche dell’intensa attività diplomatica di questa settimana con i leader”, aggiunge.
