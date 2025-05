Kellogg, ricevuto memorandum Kiev, aspettiamo quello russo

agenzia

Inviato Usa: 'Li combineremo, prossimo incontro forse a Ginevra'

ROMA, 27 MAG – Gli Stati Uniti hanno ricevuto da Kiev un elenco di condizioni per porre fine alla guerra e ora attendono una lista simile dalla Russia. Lo ha detto Keith Kellogg, inviato speciale di Trump, come riportano i media ucraini citando un’intervista a Fox. Una volta ricevuti i due documenti, gli Stati Uniti “li combineranno” per preparare il secondo incontro forse a Ginevra, dice Kellogg. “Poi si prendono entrambi i documenti e ci si chiede: dove possiamo trovare un terreno comune per mettere insieme tutto? E quando avremo il loro ‘piano urgente’ o memorandum, ne metteremo insieme una versione congiunta e si terrà un altro incontro”.

