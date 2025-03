Kenya, firmato accordo anticrisi tra maggioranza e opposizione

agenzia

Dopo la mancata approvazione della finanziaria e le proteste

NAIROBI, 07 MAR – Il presidente del Kenya William Ruto e il leader dell’opposizione, Raila Odinga, hanno firmato oggi un accordo tra la coalizione di maggioranza Alleanza democratica unita (Uda) e il Movimento democratico arancione (Odm) dell’opposizione per mettere fine alla crisi politica iniziata nel giugno dello scorso anno, dopo la mancata approvazione della legge finanziaria e le successive proteste di piazza, per portare avanti le riforme proposte nell’ambito dei colloqui del Comitato nazionale per il cialogo (Nadco). Come riporta Citizen News, il presidente Ruto ha elogiato l’accordo, definendolo un impegno per l’unità nazionale e un approccio bipartitico alla governance. Il segretario generale dell’Odm, Edwin Sifuna, ha chiarito che l’intesa non presuppone una nuova coalizione politica. La firma dovrebbe portare alla nomina di altre cariche di rappresentanti dell’opposizione all’interno del governo.

