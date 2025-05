Kenya, presidente colpito da una scarpa durante un comizio

agenzia

Governo, 'atto vergognoso'. Giorni fa ucciso un parlamentare

NAIROBI, 05 MAG – “Un atto vergognoso”, così il governo keniota ha definito il lancio di una scarpa che ha colpito ad un braccio il presidente William Ruto durante un comizio, ieri nella contea occidentale di Migori. Il portavoce del governo Isaac Mwaura sul suo profilo X ha condannato l’accaduto, chiedendo che i responsabili vengano arrestati. I video, divenuti virali, mostrano la scarpa colpire il braccio sinistro del presidente mentre lo teneva alzato mentre parlava. “Cosa succederebbe se decidessimo tutti di lanciarci scarpe addosso? Quali valori stiamo insegnando ai nostri figli?”. Il gesto di protesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza dei politici. La settimana scorsa, il parlamentare dell’opposizione Charles Ong’ondo Were è stato assassinato nella capitale Nairobi da uomini armati in motocicletta in quello che la polizia ha definito un omicidio “mirato e premeditato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA