Kenya, pullman di ritorno da un funerale si ribalta, 21 morti

20 i feriti, di cui 5 in condizioni critiche

NAIROBI, 08 AGO – Ventuno persone sono state dichiarate morte in Kenya in seguito a un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada che collega le città di Kisumu e Kakamega, nella regione nord occidentale del Paese. Un pullman che trasportava un gruppo di persone che tornavano da un funerale, ha perso il controllo durante una svolta ed è uscito fuori strada ribaltandosi, come riferisce Citizen Digital. Confermando l’incidente, il responsabile della polizia stradale della regione di Nyanza, Peter Maina, ha dichiarato che le vittime sono 10 uomini, 10 donne e un bambino di otto mesi. Altri venti passeggeri rimasti feriti, cinque dei quali in condizioni definite critiche, sono stati trasportati d’urgenza all’ Odinga Teaching and Referral Hospital di Kisumu per ricevere cure mediche.

