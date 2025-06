Khamanei: «Non abbiamo violato i diritti di nessuno non accetteremo che si violino i nostri»

Il messaggio

A dichiararlo, in un post su X, è la Guida Suprema iraniana

“Non abbiamo violato i diritti di nessuno”. A dichiararlo, in un post su X, è la Guida Suprema iraniana, Ayatollah Ali Khamanei. “Né accetteremo mai che qualcuno violi i nostri, e non ci arrenderemo alla violazione di nessuno, non accettiamo l’aggressione di nessuno, non ci sottometteremo alle aggressioni di nessuno”, ha aggiunto. “Questa è la logica della nazione iraniana”. Il post del leader della Repubblica islamica è accompagnato dall’immagine realizzata artificialmente che mostra una bandiera americana infiamme mentre sullo sfondo sembra esserci una base militare ridotta in macerie sotto una pioggia di fuoco.

ما تعرّض به کسی نکردیمو به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمیکنیمو تسلیم تعرّض هیچ کس نمیشویم؛این منطق ملّت ایران است.#بشارت_فتح #الله_اکبر pic.twitter.com/gMKCAyf2mc — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025