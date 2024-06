Khamenei agli studenti Usa, ‘voi state dalla parte giusta’

agenzia

'Proteste pro Palestina sono un ramo del Fronte di Resistenza'

ISTANBUL, 30 MAG – “Cari studenti universitari negli Stati Uniti d’America, questo messaggio è un’espressione della nostra empatia e solidarietà con voi. Mentre la storia sta voltando pagina, voi state dalla parte giusta”. Lo ha affermato la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, in una lettera agli studenti delle università americane che hanno partecipato alle dimostrazioni per la Palestina. “Il mio consiglio per voi è di acquisire familiarità con il Corano” si legge nel testo, pubblicato sul sito di Khamenei, dove la Guida suprema della Repubblica islamica afferma che, manifestando nelle università, gli studenti hanno “formato un ramo del Fronte di Resistenza”, “nonostante la spietata pressione del vostro governo, un governo che sostiene apertamente l’usurpatore e brutale regime sionista”. Nella lettera, Khamenei accusa il governo degli Usa di “ipocrisia” per il suo sostegno a Israele, menziona una “élite sionista globale” che controllerebbe i media negli Stati Uniti e in Europa, e dichiara che “l’odierno genocidio del regime sionista dell’apartheid è la continuazione di un comportamento estremamente oppressivo che va avanti da decenni”. Secondo la Guida suprema della Repubblica islamica, in questo momento “la coscienza delle persone si è risvegliata su scala globale e la verità sta venendo alla luce. Inoltre, il Fronte della Resistenza si è rafforzato e diventerà ancora più forte”.

