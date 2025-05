Khamenei, ‘gli Usa devono lasciare il Medio Oriente’

agenzia

'Il regime sionista è un tumore maligno'

TEHERAN, 17 MAG – Il leader iraniano Ali Khamenei ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti devono lasciare il Medio Oriente. “Con la determinazione delle nazioni della regione (del Medio Oriente), l’America deve lasciare la regione e la lascerà”, ha affermato Khamenei in un discorso a Teheran, mentre proseguono i colloqui indiretti tra i due Paesi sul programma nucleare iraniano. “Attraverso i suoi accordi e il suo comportamento, Trump ha suggerito e imposto ai Paesi arabi un modello secondo cui questi Paesi non possono sopravvivere nemmeno dieci giorni senza gli Stati Uniti, e sono gli americani a mantenerli. Questo modello è fallimentare”, ha dichiarato Khamenei, citato dall’Irna. “Il regime sionista è certamente la fonte di divergenze, corruzione e guerra nella regione, ed è un tumore maligno, pericoloso e mortale in quest’area, che deve essere estirpato”, ha aggiunto.

