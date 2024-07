Khamenei, ‘Israele affronterà una punizione severa’

agenzia

Guida Suprema: 'La vendetta è un nostro dovere'

TEHERAN, 31 LUG – “Il regime sionista affronterà una dura punizione per l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh”: lo ha affermato la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei. “Il regime sionista criminale e terrorista ha preparato il terreno per una dura punizione”, ha aggiunto la Guida Suprema in un messaggio di condoglianze. “Consideriamo la vendetta e la ricerca del sangue di Haniyeh, che è stato ucciso nel territorio dell’Iran, come un nostro dovere’.

