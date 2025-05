Khamenei, ‘non credo che i colloqui con gli Usa funzioneranno’

agenzia

Guida suprema dell'Iran, 'non sappiamo cosa succederà'

ISTANBUL, 20 MAG – Secondo la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, il negoziato in corso tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti sul nucleare “non funzionerà”. Il leader iraniano si è espresso in questi termini durante una cerimonia di commemorazione a Teheran dell’ex presidente Ebrahim Raisi, morto in un incidente aereo nel 2024. “Durante il mandato del martire Raisi c’erano negoziati indiretti ma senza risultato. Persino ora, non credo che (il negoziato) funzionerà e non sappiamo cosa succederà”, ha affermato Khamenei, come riferisce Isna.

