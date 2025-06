Kiev, 20 missili e record di 479 droni russi sull’Ucraina

agenzia

Le difese aeree hanno abbattuto 277 droni

ROMA, 09 GIU – Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con 20 missili di vario tipo e un record di 479 droni, 460 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina, come riportano i media nazionali. Intercettati anche 19 missili. Oltre ai 479 droni, la Russia ha lanciato quattro missili ipersonici Kh-47 M2 Kinzhal dalla regione di Tambov in Russia, 10 missili da crociera Kh-101 dalla regione di Saratov in Russia, tre missili da crociera Kh-22 dallo spazio aereo sopra il Mar Nero, due missili anti-radar Kh-31P sempre dallo spazio aereo sopra il Mar Nero e un missile da crociera Kh-35 dalla Crimea occupata. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 277 droni nemici e altri 183 sono stati neutralizzati con sistemi elettronici, ha precisato l’Aeronautica. Nel complesso, inoltre, sono stati abbattuti tutti i 10 missili da crociera Kh-101, tutti i 4 missili ipersonici Kinzhal, i due missili anti-radar e il missile da crociera Kh-35. Inoltre, due missili da crociera Kh-22 non hanno raggiunto gli obiettivi.

