Kiev, a Istanbul Zelensky è pronto a parlare solo con Putin

agenzia

Podolyak: 'Non ha senso tenere una riunione a livello inferiore'

ROMA, 13 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è pronto a parlare solo con Vladimir Putin durante i colloqui a Istanbul. Lo ha affermato il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale, Mykhailo Podolyak, come riporta RBC-Ucraina. “Che senso ha tenere una riunione a un livello inferiore? – sostiene – Zelensky non può incontrarsi con altri, ad esempio Medinsky (consigliere del presidente russo, ndr)… Beh, questa persona non è certo sufficiente per discutere questioni fondamentali”, ha risposto Podoliak.

