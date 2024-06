Kiev a Italia, ‘grazie per invito Zelensky al G7’

agenzia

Ieri incontro Yermak-Belloni: 'Grato per sostegno all'Ucraina'

ROMA, 09 GIU – Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha ringraziato ieri la direttrice generale del Dis, Elisabetta Belloni, per avere invitato Volodymyr Zelensky a partecipare al summit del G7: lo scrive su X lo stesso Yermak, come riporta Ukrinform. “Ho incontrato lo Sherpa del G7/G20 e direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza italiano, Elisabetta Belloni. L’ho ringraziata per aver invitato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice del G7”, si legge nel messaggio. “Ho espresso gratitudine all’Italia per il suo sostegno all’Ucraina”, ha aggiunto. Ukrinform aggiunge che Yermak ha anche chiesto a Belloni di esercitare pressioni sulla partecipazione dei Paesi del Sud Globale al vertice sulla pace in Ucraina che si terrà in Svizzera. Come riportato in precedenza, ieri Yermak ha incontrato anche papa Francesco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA