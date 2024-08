Kiev, ‘a Kursk stiamo creando una zona cuscinetto’

agenzia

'Corridoi umanitari verso Russia e Ucraina'

KIEV, 14 AGO – L’Ucraina sta creando una zona cuscinetto nella regione russa di Kursk per impedire a Mosca di bombardare il suo territorio da lì. “La creazione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo avanti per proteggere le nostre comunità di confine dai bombardamenti ostili quotidiani”, ha scritto il ministro degli Interni Igor Klymenko su Telegram. L’Ucraina ha dichiarato che il suo esercito aprirà dei corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili dalla regione russa di Kursk verso la Russia e l’Ucraina e consentirà alle organizzazioni umanitarie internazionali di accedere all’area in cui le sue truppe hanno lanciato l’offensiva. “Le nostre forze militari hanno in programma di aprire corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili: sia in direzione della Russia che dell’Ucraina”, ha affermato la vicepremier Iryna Vereshchuk.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA