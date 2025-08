Kiev a Managua, ‘violazione grave riconoscere occupazione russa’

agenzia

Ortega, 'Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia sono di Mosca'

MANAGUA, 01 AGO – Il governo dell’Ucraina ha respinto con un comunicato stampa del suo ministero degli Esteri il riconoscimento fatto dal Nicaragua dei territori ucraini occupati dalla Russia di Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia. Il riconoscimento era stato annunciato ieri in una lettera inviata a Vladimir Putin dal governo di Managua resa pubblica dal sito nicaraguense El 19 Digital, che risponde ai copresidenti Daniel Ortega e Rosario Murillo, sua moglie. Lo rende noto il sito indipendente del Paese centroamericano La Prensa. Nel comunicato, diffuso oggi, l’Ucraina menziona la violazione da parte di Managua dei “Principi e Obiettivi della Carta delle Nazioni Unite, delle risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e degli obblighi internazionali del Nicaragua”, aggiungendo che si riserva il diritto di rispondere in modo adeguato “al livello senza precedenti di azioni ostili”. “A nome del governo e del popolo del Nicaragua esprimiamo il nostro pieno sostegno e riconoscimento alle regioni di Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia come parte integrante del territorio della Federazione Russa”, aveva comunicato ieri il governo Managua a Putin, difendendo “l’eroica battaglia che la Russia sta combattendo contro il neonazismo ucraino sostenuto dalla Nato”.

