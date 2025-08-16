Kiev, ‘abbattuti 61 droni russi su 85 lanciati nella notte’

agenzia

'Colpite 12 località', dice l'aeronautica ucraina

ROMA, 16 AGO – Durante la notte, mentre Putin e Trump discutevano in Alaska, le difese antiaeree ucraine hanno abbattuto o bloccato con il jamming 61 droni russi, per lo più Shahed di fabbricazione iraniana, su almeno 85 lanciati sul territorio ucraino, mentre risulta che 24 droni abbiano colpito 12 località. Lo rivela l’aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrinform e da altri media, parlando anche del lancio di un missile balistico russo Iskander-M, senza specificare se sia andato a segno. Le regioni colpite, dice Kiev, sono quelle di Donetsk (nel Donbass), di Sumy, Chernihiv e Dnipropetrovsk.

