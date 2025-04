Kiev ai 27, ‘rafforzare le nostre capacità di difesa aerea’

agenzia

Sybiha: 'Giunto il momento di avanzare con adesione a Ue'

BRUXELLES, 14 APR – “Questo fine settimana c’è stata la Pasqua ebraica e la Domenica delle Palme, e ora inizia la Settimana Santa. Questo avrebbe dovuto essere un periodo di pace, ma Putin lo ha trasformato in un periodo di terrore. La Russia vuole continuare la guerra e risponde agli sforzi di pace dell’Ucraina e dei partner con attacchi più brutali contro i civili”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, intervenuto in videoconferenza al Consiglio Affari Esteri su invito dell’alta rappresentante Ue Kaja Kallas. Il capo della diplomazia ucraina ha ringraziato l’Ue e gli Stati membri per “la forte solidarietà dimostrata nei confronti dell’Ucraina in seguito ai brutali attacchi russi a Sumy e Kryvyi Rih”, ed ha proposto ai governi europei e ai comuni di “fornire ulteriore sostegno pratico alle due città ucraine”. Sybiha ha sottolineato “l’urgente necessità di rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina, soprattutto nella difesa aerea, di aumentare gli investimenti nell’industria della difesa ucraina e di aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia. “È giunto il momento di procedere con l’apertura di cluster negoziali e di far progredire l’adesione dell’Ucraina all’Ue”, ha aggiunto.

