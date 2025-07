Kiev, ‘almeno sei morti negli attacchi notturni dei russi’

agenzia

Colpite le regioni di Dnipro, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia

KIEV, 18 LUG – I raid notturni lanciati dalla Russia in diverse regioni ucraine hanno ucciso almeno sei persone. Lo hanno annunciato le autorità locali. Tre persone sono rimaste uccise in attacchi con droni contro Dnipropetrovsk, ha precisato Sergei Lysak, governatore della regione. Le altre tre vittime si sono avute nelle regioni orientali del Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, entrambe nel sud. Queste tre regioni sono parzialmente occupate dalle truppe di Mosca, che continuano la loro offensiva e i raid aerei, nonostante l’ultimatum di Donald Trump a Vladimir Putin di lunedì per porre fine al conflitto, iniziato nel febbraio 2022.

