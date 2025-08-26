Kiev ammette, russi in regione Dnipropetrovsk

agenzia

'Combattimenti in corso'. Smentita conquista villaggi

(ANSA-AFP) – KIEV, 26 AGO – Kiev ammette, per la prima volta, che le truppe russe sono penetrate nella regione strategica di Dnipropetrovsk. “Sì, sono entrati e i combattimenti sono in corso”, ha detto il portavoce delle forze di Dnipro, Viktor Tregubov, pur smentendo la cattura di alcuni villaggi annunciata nelle ultime settimane da Mosca. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA