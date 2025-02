Kiev, ‘arrestato alto funzionario 007, spiava per Mosca’

agenzia

E' il capo del quartier generale del Centro antiterrorismo Sbu

ROMA, 12 FEB – L’Ucraina ha arrestato un alto funzionario dell’intelligence accusato di lavorare per la Russia. Lo riferisce la Sbu affermando, come riporta Ukrainska Pravda, che “il presidente del Servizio di sicurezza dell’Ucraina, Vasyl Malyuk, ha personalmente arrestato il traditore”. L’Sbu non fa il nome, ma secondo fonti di Ukrainska Pravda si tratta del colonnello Dmitry Kozyura, capo del quartier generale del Centro antiterrorismo dell’Sbu.

