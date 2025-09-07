Kiev, ‘attacco record, 823 fra droni e missili russi’

agenzia

Abbattuti dalle difese almeno 747 droni e 4 missili cruise

ROMA, 07 SET – Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 747 droni russi e quattro missili da crociera Iskander-K su un totale di 823 (810 droni e 13 missili) lanciati nella notte sull’Ucraina: si tratta del record dall’inizio della guerra, come scrivono diversi media ucraini, citando il bollettino su Telegram del comando dell’aeronautica. Kiev scrive che sono stati rilevati 805 fra droni d’attacco tipo Shahed e droni-esca, 9 missili da crociera Iskander-K e 4 missili balistici Iskander-M/Kn-23. Prese di mira 37 località, alcune delle quali colpite da testate andate a segno, altre da frammenti dopo l’abbattimento. Colpita più volte la capitale Kiev, dove è stato centrato un edificio governativo e dove una donna con il figlio neonato di due mesi sono morti in un edificio residenziale di 9 piani centrato da un missile.

