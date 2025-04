Kiev, bambina di 12 anni uccisa in un attacco russo

agenzia

Nella regione di Dnipropetrovsk, bombardamenti anche a Nikopol

ROMA, 29 APR – Una bambina di 12 anni è stata uccisa in un attacco russo con drone nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, secondo quanto dichiarato sui social da Serhiy Lysak, capo dell’amministrazione militare regionale. Secondo Lysak, l’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con drone nella regione. I difensori ucraini che hanno intercettato e distrutto sette droni ma l’attacco è costato la vita alla bambina nell’oblast di Hubynykha, nel distretto di Samar, dove un’altra bambina, di 6 anni, e due adulti sono rimasti leggermente feriti. L’attacco ha anche causato ingenti danni materiali, distruggendo parzialmente un’abitazione privata e una dependance, e danneggiando un’altra casa e un garage. Il Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina ha riferito che un drone russo ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Samar, lasciando dei bambini intrappolati sotto le macerie. Gli abitanti del posto sono riusciti a estrarre una bambina, mentre l’ altra è morta per le ferite riportate durante il trasporto in ospedale. I genitori hanno riportato ferite, ma hanno rifiutato il ricovero. Nella comunità di Sloviansk, nel distretto di Synelnykove, un attacco con drone ha causato un incendio in un’azienda agricola. L’esercito russo ha anche lanciato una bomba aerea guidata contro la comunità di Velykomykhaylivka, sempre nel distretto di Synelnykove. L’entità dei danni è attualmente in fase di accertamento. Nel distretto di Nikopol, bombardamenti di artiglieria e attacchi con droni hanno preso di mira Nikopol, le comunità di Marhanets e Pokrovsk. Una donna di 47 anni è rimasta ferita nell’attacco, che ha causato anche danni alle infrastrutture, tra cui due abitazioni private e una linea elettrica. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte anche Kiev, secondo il sindaco Vitali Klitschko citato dai media locali. Mosca informa, da parte sua, che due civili sono rimasti uccisi e altri tre feriti oggi nella regione russa di Belgorod quando un drone ucraino ha colpito l’auto su cui viaggiavano, secondo quanto riferito dal governatore, Vyacheslav Gladkov.

