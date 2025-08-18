Kiev, ‘blindato nemico attacca con bandiere russa e Usa’

agenzia

Yermak: 'Arroganza totale'

ROMA, 18 AGO – Il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato un video diffuso da Moca di un veicolo blindato nemico con due bandiere: quella russa e quella statunitense, riporta il Guardian. “I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all’attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti”, ha affermato Yermak. “I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall’uccisione di civili”, ha aggiunto: “Arroganza totale”.

