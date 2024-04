Kiev, centinaia di località al buio dopo i raid russi

agenzia

A Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy, Kharkiv e Kherson

ROMA, 12 APR – In Ucraina 399 insediamenti sono rimasti senza elettricità stamane, in seguito all’ultima serie di raid russi. Lo ha reso noto la compagnia statale Ukrenergo, spiegando che blackout si sono verificati negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumy, Kharkiv e Kherson. L’operatore ha chiesto di limitare l’uso degli apparecchi che consumano energia dalle 19 alle 21, per alleggerire un po’ la rete. Il governatore di Kherson Roman Mrochko, secondo quanto riporta Unian, ha denunciato che tutta la parte dell’oblast non occupata dai russi è senza elettricità e si registrano anche problemi per approvvigionamento idrico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA