Kiev, ‘centrale Zaporizhzhia di nuovo su orlo blackout’

agenzia

Energoatom: 'Degrado si aggrava, rischio situazione emergenza'

ROMA, 23 AGO – “Il degrado della centrale nucleare di Zaporizhzhia si aggrava” e il sito “è di nuovo sull’orlo del blackout”: è l’allarme lanciato oggi dall’agenzia ucraina per l’energia atomica Energoatom. I bombardamenti russi hanno danneggiato ieri la linea esterna (la Ferrosplavna OHL-330kV) che forniva energia elettrica alla centrale, si legge in una nota. La centrale è collegata ora alla rete elettrica da una sola linea (la Dniprovska da 750kV). “Se questa viene danneggiata, si verificherà una situazione di emergenza per la perdita di alimentazione esterna delle pompe che raffreddano i noccioli dei reattori e le piscine di combustibile”.

