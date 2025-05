Kiev, ‘colpito posto di comando russo vicino a Bakhmut’

agenzia

Nel Donetsk occupato. 'Ridotta la capacità offensiva russa'

ROMA, 04 MAG – L’aeronautica militare ucraina rivendica di aver attaccato e colpito un importante posto di comando russo vicino a Bakhmut, città ucraina da due anni sotto occupazione militare russa nel Donetsk, in Donbass. Lo riporta Ukrinform, citando lo stato maggiore militare di Kiev. “È stato confermato che l’aeronautica militare delle forze armate dell’Ucraina ha recentemente inferto un colpo devastante al posto di comando della sesta divisione fucilieri motorizzata nemica nella zona di Bakhmut, territorio temporaneamente occupato della regione di Donetsk”, si legge nel rapporto, nel quale si afferma anche che, a seguito dell’attacco, “la capacità delle truppe russe di esercitare il controllo in direzione di Pokrov è stata notevolmente ridotta”. “I dati sulle perdite nemiche sono in fase di chiarimento”, scrive ancora Ukrinform. Ukrinform scrive anche che nelle ultime 24 ore si sono verificati 253 scontri tra le forze ucraine e quelle russe, in particolare in direzione di Pokrov, dove, secondo Kiev, sono stati fermati 113 attacchi nemici.

