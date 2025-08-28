Kiev convoca l’ambasciatore ungherese, ‘basta azioni ostili’

agenzia

Nota di protesta per divieto d'ingresso al comandante ucraino

BRUXELLES, 28 AGO – “L’ambasciatore ungherese è stato convocato presso il ministero degli Esteri ucraino” in risposta alla decisione di Budapest di vietare l’ingresso in Ungheria al comandante delle forze dei droni ucraine, Robert Brovdi, ucraino di etnia ungherese, come ritorsione per gli attacchi di Kiev all’oleodotto Druzhba che rifornisce il Paese del petrolio russo. Lo rende noto su X il capo della diplomazia ucraina, Andrii Sybiha. “Gli è stata consegnata una nota di protesta in risposta alla discriminazione dell’Ungheria nei confronti della minoranza ungherese in Ucraina, in particolare nei confronti del nostro difensore di origini ungheresi a cui è stato vietato l’ingresso nel paese dei suoi antenati” ha spiegato il ministro, esortando “l’Ungheria ad astenersi da ulteriori azioni ostili e ad avviare invece un dialogo costruttivo, per il quale l’Ucraina rimane pronta”.

