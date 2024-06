Kiev, ‘da Putin nessuna proposta di pace, solo una farsa’

agenzia

'Vuole solo non pagare per guerra e continuarla in altre forme'

ROMA, 14 GIU – “Non ci sono nuove ‘proposte di pace’ dalla Russia”. Lo afferma su X il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak commentando le condizioni proposte dal presidente russo Vladimir Putin per negoziare la fine della guerra. “Naturalmente non vi è alcuna novità, nessuna reale proposta di pace e nessun desiderio di porre fine alla guerra. Ma c’è il desiderio di non pagare per questa guerra e di continuarla in nuove forme. E’ tutta una farsa. Perciò – ancora una volta – liberatevi delle illusioni e smettetela di prendere sul serio le ‘proposte della Russia’ che offendono il buon senso”, ha dichiarato. “L’entità Putin ha espresso solo lo ‘standard dell’aggressore’, che è già stato ascoltato molte volte”, ha sottolineato Podolyak. “Il suo contenuto è piuttosto specifico, altamente offensivo per il diritto internazionale e parla in modo assolutamente eloquente dell’incapacità dell’attuale leadership russa di valutare adeguatamente la realtà. Punto per punto, la “proposta della Rf (Federazione russa)” si presenta così: 1) Dateci i vostri territori; 2) Rinunciate alla vostra sovranità e soggettività; 3) Rimanete senza protezione (nessuna appartenenza ad alleanze); 4) Togliere (insieme ai Paesi occidentali) tutte le sanzioni in toto e immediatamente in modo da poter riempire la nostra economia militarizzata e fare maggiori investimenti in provocazioni informative in tutto il mondo. La cosa più importante è il punto 5) Risolviamo urgentemente il ‘non fallimento della Russia’ a spese dell’Ucraina”, ha affermato il consigliere ucraino.

