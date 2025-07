Kiev, dalla Russia massiccio attacco con droni e missili

agenzia

Esplosioni in varie regioni, un morto e un ferito nella capitale

ROMA, 21 LUG – La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo combinato su larga scala contro l’Ucraina. Lo riportano i media locali. Sui cieli ucraini sono volati droni d’attacco e missili provenienti da diverse basi. Si sono udite esplosioni in diverse regioni. A Kiev una persona è stata uccisa e un’altra ferita. Secondo il capo della Kmva Timur Tkachenko, l’Aeronautica Militare delle Forze Armate Ucraine, droni russi sono stati segnalati nelle regioni di Kharkiv, Chernihiv, Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia e Kherson. Lo stato di allerta nella capitale era stato dichiarato già intorno alle 23, mezzanotte in Italia, ha detto Tkachenko ai giornali. Quaranta minuti dopo è stata attivata la difesa aerea e 20 minuti dopo l’Aeronautica Militare ha segnalato il decollo di diversi bombardieri strategici Tu-95 dall’aeroporto di Olenya, nella regione di Murmansk, in Russia. Da allora gli allarmi si sono susseguiti a breve distanza mentre i droni si dirigevano verso Boryspil, Hlevakha, Vasylkiv, Brovary, Kyiv, Zolotonosha, Balakleya, Chornobay, Monastyryshche. Alle 2.18 ora locale, la Russia ha lanciato missili da crociera Kalibr dal Mar Nero verso la capitale. A seguito dell’attacco, il tetto di un edificio non residenziale nel quartiere Darnytskyi di Kiev ha preso fuoco. A Kharkiv sono stati segnalati almeno 11 edifici danneggiati nel distretto di Kyivskyi, ma al momento non si hanno notizie di vittime. Alle 3:00, la Russia ha lanciato missili aerobalistici ipersonici Kh-47M2 Kinzhal da MiG-31K. L’Aeronautica Militare ha segnalato bersagli ad alta velocità diretti a Kiev e Rivne/Dubno. Un gruppo di missili da crociera provenienti dal Mar Nero si è poi spostato dalla regione di Odessa verso la regione di Vinnytsia, dove l’attacco dei droni continua. L’Aeronautica Militare ha lanciato l’allarme per i ripetuti decolli dei caccia MiG-31K. Alle 3:50, missili lanciati da aerei strategici sono entrati nello spazio aereo ucraino e si sono mossi attraverso la regione di Kharkiv verso Poltava. Poi, attraverso la regione di Černihiv, verso la regione di Kiev. Alle 4.18 l’Aeronautica Militare ha lanciato l’allarme per la presenza di missili diretti verso Kiev. Alle 4.20 si è udita nella capitale una serie di potenti esplosioni. Alle 4.23, l’aeronautica militare è stata avvisata della presenza di missili balistici diretti a Kiev. Alle 5 ora locale è stata dichiarata la morte di una persona e il ferimento di un’altra nella capitale ucraina, scrive Ukrainska Pravda.

