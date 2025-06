Kiev, ‘distrutti in Russia 40 bombardieri strategici’

agenzia

'Operazione su larga scala in corso con droni dall'Sbu'

ROMA, 01 GIU – Fino a 40 bombardieri strategici russi sono in fiamme, distrutti o danneggiati, in Russia in attacchi di droni ucraini: un’operazione “su larga scala” ancora in corso, condotta dall’Sbu: lo affermano fonti dello stesso servizio di spionaggio militare ucraino citate dall’agenzia Ukrinform. In questo momento, i Servizi di Sicurezza ucraini stanno conducendo un’operazione speciale su larga scala per distruggere i bombardieri nemici nelle retrovie russe. Attualmente, si sa che più di 40 velivoli sono stati colpiti, inclusi modelli come un A-50, un Tu-95 e un Tu-22 M3.

