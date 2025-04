Kiev, ‘droni russi su Kherson, non c’è nessuna tregua’

agenzia

'I raid sui civili continuano, colpiti un palazzo e un'auto'

ROMA, 19 APR – “Ecco come si presenta la ‘tregua pasquale’ russa nella regione di Kherson: intorno alle 18, a seguito di un attacco con 8 droni nemici, 7 appartamenti di un palazzo nel quartiere Dniprovskyi di Kherson hanno preso fuoco. Alle 19:05, un drone ha colpito un’auto civile a Urozhayne. Un’ora dopo, un altro drone ha attaccato l’insediamento. Alle 19:12, un drone nemico ha colpito Stanislav. Purtroppo non stiamo assistendo ad alcuna tregua. I bombardamenti continuano e i civili sono nuovamente sotto attacco”. Lo denuncia il governatore di Kherson Alexander Prokudin. “Questa è l’ennesima conferma che la Russia non ritiene nulla di sacro”.

