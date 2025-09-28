Sfoglia il giornale

Kiev, droni russi sulla capitale, ci sono feriti

Il sindaco Klitschko, parzialmente distrutto edificio di 5 piani

Di Redazione |

ROMA, 28 SET – Droni russi sarebbero caduti su Kiev. Lo annuncia il sindaco della capitale, Vitali Klitschko su Telegram. Secondo quanto riferito dal primo cittadino un palazzo di cinque piani nel distretto di Solomyansky sarebbe andato parzialmente distrutto. “Attualmente – scrive Klitschko – ci sono feriti nei distretti di Solomyansky e Svyatoshynsky. I medici si stanno recando sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale”. Alcuni detriti sarebbero caduti anche nei distretti di Svyatoshynsky e Holosiivsky.

