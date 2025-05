Kiev e Ue approvano la creazione del tribunale speciale

agenzia

Per processare leader russi su crimini di aggressione a Ucraina

LEOPOLI, 09 MAG – Gli alleati di Kiev nell’Ue hanno approvato la creazione di un tribunale per processare i leader russi per “crimine di aggressione contro l’Ucraina”, riuniti oggi a Leopoli nello stesso giorno in cui la Russia commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale con una grande parata militare a Mosca. “Accogliamo con favore il completamento dei lavori tecnici sulla bozza degli strumenti giuridici necessari per istituire, nell’ambito del Consiglio d’Europa, un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina”, si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata dal Ministero degli Esteri ucraino.

