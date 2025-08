Kiev, ‘esplosioni in città per un attacco missilistico russo’

agenzia

'Inviti alla popolazione ad utilizzare i rifugi'

ROMA, 03 AGO – “Un allarme aereo è stato dichiarato in nottata a Kiev e in diverse regioni dell’Ucraina. Poco dopo si sono verificate esplosioni nella capitale”. Lo ha riferito Rbc-Ucraina citando l’amministrazione militare della città di Kiev e l’Aeronautica militare che hanno invitato la popolazione ad “utilizzare immediatamente i rifugi più vicini e rimanervi fino alla fine del pericolo”. “L’esercito russo continua a combattere la popolazione civile ucraina. A seguito di un attacco missilistico su una zona residenziale di Mykolaiv, si sono udite delle esplosioni. Si registrano feriti, incendi e abitazioni distrutte o danneggiate”, ha affermato a Rbc-Ucraina il Servizio di emergenza statale della cittadina ucraina. L’Ukrainska Pravda parla di un altro attacco russo avvenuto in nottata a Kharkiv con droni. A darne notizia è stato il sindaco Igor Terekhov.

