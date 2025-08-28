Kiev, ferita una guardia del British Council durante l’ultimo raid russo

Ucraina

Sul proprio sito istituzionale l'organizzazione ha scritto: "Il nostro ufficio gravemente danneggiato"

Una delle guardie del British Council a Kiev è rimasta ferita nel raid condotto dai militari russi con droni e missili sulla capitale ucraina, che ha arrecato gravi danni alla sede. Lo ha reso noto su ‘X’ il British Council affermando che “purtroppo, una delle nostre guardie è rimasta ferita ed è ora ricoverata in ospedale”.Il British Council ha quindi spiegato che “a seguito dell’attacco di ieri sera a Kiev, il nostro ufficio è stato gravemente danneggiato e rimarrà chiuso al pubblico fino a nuovo avviso”. Inoltre, recita il post, ripreso anche sul sito istituzionale, “sebbene le risposte potrebbero subire ritardi, la nostra collaborazione con i partner ucraini nel campo dell’istruzione e della cultura continua”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA