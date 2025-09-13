Kiev, i russi hanno tentato un blitz a Kupyansk

agenzia

Attraverso conduttura del gas, 'fermati'

ROMA, 13 SET – Truppe russe hanno tentato un blitz a Kupyansk, nella regione di Kharkiv, utilizzando una conduttura del gas che porta in città. Lo riferisce lo Stato maggiore ucraino, citato dai media locali, precisando che il blitz è stato “sventato” e “diversi russi catturati”. Kupyansk e la sua periferia “sono sotto controllo”, si afferma, smentendo le notizie su combattimenti alle porte della città. Le condutture del gas sono state utilizzate dai russi per la conquista di Avdiivka e Sudzha.

