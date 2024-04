Kiev, ‘in vista un’altra offensiva russa per fine maggio’

agenzia

Budanov: 'Al fronte situazione difficile, ma sotto controllo'

ROMA, 07 APR – Kiev si aspetta un’altra offensiva russa per la fine di maggio: lo ha detto il capo dell’intelligence militare ucraina (Gur), Kyrylo Budanov, in un’intervista esclusiva all’emittente tedesca Ard, aggiungendo che la situazione al fronte è “difficile, ma sotto controllo”. “Si spingeranno un po’ più vicino a Chaziv Yar. Si muoveranno nella direzione strategica di Pokrovsk”, che si trova a circa 70 chilometri a nord-ovest di Donetsk, nell’Ucraina orientale, ha precisato. Budanov non si aspetta grandi cambiamenti sul fronte finché non inizierà l’offensiva russa. “La situazione è abbastanza difficile, ma è sotto controllo”, assicura. Attualmente l’Ucraina ha urgentemente bisogno di “quantità aggiuntive di sistemi di artiglieria, quantità aggiuntive di munizioni”, sottolinea Budanov, aggiungendo che gli attesi proiettili di artiglieria – legati all’iniziativa della Repubblica Ceca appoggiata da diversi Paesi Ue, tra cui la Germania – non sono ancora arrivati. Senza un sostegno duraturo, le cose saranno “catastroficamente difficili” per l’Ucraina, aggiunge, confidando nel fatto che l’Ue compenserà la mancanza di aiuti statunitensi. Il direttore del Gur ribadisce inoltre le speranze di Kiev per la consegna dei missili da crociera Taurus dalla Germania, commentando che questo “ci renderebbe sicuramente la vita più facile”, poiché “per colpire i centri di comando, per colpire alcuni obiettivi molto importanti, è un’arma eccellente”.

