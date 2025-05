Kiev, l’assenza di Putin a Istanbul sarebbe segnale definitivo

agenzia

'La prova che non vuole fermare la guerra'

ROMA, 13 MAG – Kiev ha affermato che l’assenza del presidente russo Vladimir Putin dai colloqui di giovedì a Istanbul, dove è prevista la partecipazione del suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, sarebbe il “segnale definitivo” che Mosca non vuole porre fine alla guerra. “Credo che se Vladimir Putin si rifiutasse di visitare la Turchia, ciò darebbe il segnale definitivo che la Russia non vuole porre fine a questa guerra, che non è disposta a negoziare”, si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web della presidenza ucraina, citando Andrei Yermak, braccio destro del signor Zelensky.

