Kiev, parole Trump hanno senso solo con stop attacchi russi

agenzia

Kovalenko: 'Putin sta scartando l'idea di un cessate il fuoco'

ROMA, 05 MAR – “Le parole secondo cui ‘i russi danno segnali di pace e di negoziati’ avranno senso solo quando la Russia smetterà di colpire ogni giorno l’Ucraina con missili e droni”: lo scrive su Telegram il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, Andriy Kovalenko, rispondendo al presidente Usa Donald Trump, che nel suo discorso sullo Stato dell’Unione ha detto di aver ricevuto dalla Russia forti segnali per la pace in Ucraina. “Per ora, (il presidente russo Vladimir) Putin sta scartando l’idea di un cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti”, ha aggiunto Kovalenko.

