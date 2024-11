Kiev, per negoziati tornare a situazione 23 febbraio 2022

agenzia

Intervista del capo di gabinetto Yermak a testata svedese

MOSCA, 27 NOV – Un “punto di partenza” per i negoziati di pace in Ucraina può essere quello di riportare la situazione territoriale “almeno al 23 febbraio 2022”, vale a dire alla vigilia dell’intervento militare russo, quando la Crimea era già sotto il controllo di Mosca. Lo ha detto il capo dell’ufficio di presidenza di Kiev, Andrii Yermak, in un’intervista alla testata svedese Dagens Industri, ripresa sul suo profilo X.

