Kiev precisa, invio istruttori francesi in fase di discussione

agenzia

'Al momento stiamo ancora trattando con Francia e altri paesi'

ROMA, 27 MAG – Kiev ha precisato in serata che l’invio di istruttori francesi in Ucraina è “ancora in fase di discussione” con Parigi. “Dal febbraio 2024, l’Ucraina ha espresso interesse per la prospettiva di ricevere istruttori stranieri in Ucraina”, si legge in una nota del ministero ucraino della Difesa. “Al momento stiamo ancora trattando con la Francia e altri paesi sul tema. – continua la nota – abbiamo iniziato a lavorare internamente sui documenti rilevanti in modo da non perdere tempo nel coordinare le questioni burocratiche quando la decisione verrà presa”.

