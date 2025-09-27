Kiev, riammettere Russia a Giochi tradisce valori olimpici

agenzia

Indignazione ucraina dopo la decisione del Comitato Paralimpico

MONACO DI BAVIERA, 27 SET – L’Ucraina ha reagito con indignazione dopo che il Comitato Paralimpico Internazionale ha revocato la sospensione parziale di Russia e Bielorussia imposta dall’invasione di Mosca in Ucraina nel 2022. Il Ministro dello Sport ucraino Matviy Bidnyi ha affermato che coloro che hanno votato a favore della decisione all’assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale a Seul hanno tradito “la loro coscienza e i valori olimpici”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA