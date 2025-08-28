Kiev, salgono a 15 le vittime, 4 i bambini

agenzia

Si continua a scavare tra le macerie

ROMA, 28 AGO – Il numero delle persone uccise negli attacchi russi di stanotte a Kiev è nuovamente aumentato, mentre i soccorritori continuano a cercare tra le macerie. L’amministrazione militare di Kiev ha confermato la morte di 15 persone. Quattro di loro sono bambini. Le operazioni di ricerca e soccorso continuano nel distretto di Darnytsia a Kiev, ha aggiunto l’amministrazione.

