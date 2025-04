Kiev, ‘salgono a 5 i morti nell’attacco russo su Kharkiv’

agenzia

Il bilancio aggiornato dal governatore regionale

ROMA, 04 APR – Sale a cinque il bilancio delle vittime dell’attacco dei droni russi a Kharkiv. Lo ha riferito Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione ucraina, in un messaggio su Telegram rilanciato da Ukrinform. “Il numero delle vittime dell’attacco nemico a Kharkiv sta aumentando. Un uomo di 88 anni, che era stato ricoverato in ospedale in condizioni estremamente critiche, è morto. Finora, cinque persone sono morte e 32 sono rimaste ferite”, ha dichiarato. Quattro corpi sono stati recuperati dalle macerie di un edificio di due piani.

