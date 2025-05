Kiev, ‘Svizzera disponibile a ospitare futuri incontri’

agenzia

Lo ha scritto Yermak, il consigliere di Zelensky, su Telegram

ROMA, 23 MAG – “La Svizzera ha confermato la propria disponibilità a ospitare anche futuri incontri volti a raggiungere una soluzione pacifica” nel conflitto in Ucraina. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, dopo un colloquio con il consigliere per la sicurezza nazionale della Svizzera, Gabriel Lüchinger con cui – sottolinea – “si è discusso anche del futuro del dialogo per una pace giusta: continuiamo a lavorare”.

