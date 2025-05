agenzia

Due feriti

ROMA, 08 MAG – Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite a seguito dei raid aerei russi sulla regione di Sumy nella notte, dopo l’entrata in vigore della tregua unilaterale annunciata per 3 giorni da Mosca. Lo afferma la Procura della regione di Sumy, come riporta Ukrainska Pravda.

